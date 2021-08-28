شويغو: تدابير دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خلفية أحداث أفغانستان كانت صحيحة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على خلفية التهديد من أفغانستان كانت صحيحة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، أن شويغو دعا إلى التطوير اللاحق للتعاون العسكري داخل المنظمة.

وأضاف شويغو أمس في لقاء في قازان، مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية: "كافة الأحداث في أفغانستان، وكل ما يحدث هناك، جعلنا نفهم أننا تصرفنا بشكل صحيح، فيما يتعلق بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

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وأشار الوزير شويغو، إلى أنه مع بدء تطور الأحداث في أفغانستان، بدأت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بتنفيذ مناورات مشتركة، بما في ذلك تنفيذ روسيا لمناورات مع طاجيكستان وأوزبكستان على الحدود مع أفغانستان. بالإضافة إلى ذلك جرت تدريبات مشتركة بين طاجيكستان وأوزبكستان وروسيا.

وشدد شويغو على "استمرار الاتصالات مع أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن أفغانستان ".

وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان، يحمل في طياته مخاطر تسلل المسلحين من هناك إلى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك هناك مخاطر تهريب المخدرات، ولهذا السبب سيستمر العمل في برامج إعادة تسليح جيوش طاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

المصدر: نوفوستي

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