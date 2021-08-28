تركيا: أدينا مهمتنا في أفغانستان بما يتوافق مع قيمنا وسحبنا قواتنا خلال أقل من 48 ساعة

أعلنت تركيا أن قواتها أدت بنجاح المهام التي أوكلت إليها في أفغانستان وانسحبت من هذا البلد خلال فترة زمنية محدودة جدا على الرغم من الظروف المعقدة.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد، خلال مراسم رسمية أقيمت في أنقرة بمناسبة استقبال العسكريين العائدين من أفغانستان، بأن الجيش التركي أدى مهامه بنجاح في هذا البلد "بما يتوافق مع قيمه الوطنية والأخلاقية والمهنية".

يحدث الآن | كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أقار https://t.co/0crHrj43bU — TRT عربي (@TRTArabi) August 28, 2021

ولفت أكار إلى أن تصرفات العسكريين الأتراك في أفغانستان استدعت ترحيبا من دول أخرى في حلف الناتو ومواطني هذا البلد على حد سواء، مضيفا أن أنقرة حاليا تتابع عن كثب تطورات الأحداث في أفغانستان وتجري عملية "تقييم المخاطر".

وشدد الوزير على أن عملية إجلاء القوات التركية من أفغانستان نفذت بوتائر سريعة ودون أي عوائق، على الرغم من الاكتظاظ والتوترات الأمنية المتصاعدة حول مطار كابل، مشيرا إلى أن الجيش التركي بهذه العملية "أظهر للعالم مرة أخرى مدى قوته".

وأوضح أكار أن عملية إجلاء العسكريين والمدنيين الأتراك من أفغانستان استغرقت أقل من 48 ساعة، مشيرا إلى أنها نفذت عبر جسر جوي أقيم بين كابل وإسلام آباد بواسطة ثماني طائرات ومروحيتين نشرتها أنقرة مسبقا في طاجيكستان وباكستان.

المصدر: "الأناضول"