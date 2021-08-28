بوتين يعزي رئيس كازاخستان بضحايا انفجارات مستودع الذخيرة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5rg
قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث اليوم ببرقية إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، معزيا فيها بضحايا انفجارات مستودع الذخيرة.
وأعرب الرئيس بوتين، في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين في الإنترنت، عن عميق تعازيه لرئيس كازاخستان بالعواقب المأساوية لانفجار في مستودعات في مقاطعة جامبيل.
وجاء في البرقية: "المحترم قاسم جومارت كميليفيتش، أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة بالعواقب المأساوية للانفجارات التي وقعت في مقاطعة جامبيل. أطلب منكم أن تنقلوا كلمات التعاطف والدعم لعائلات الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين".
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.