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خامنئي يدعو لتعزيز التجارة مع الجيران "باستثناء دولة أو اثنتين"

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خامنئي يدعو لتعزيز التجارة مع الجيران
Reuters TIMA AGENCY
المرشد الإيراني، علي خامنئي
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في أول لقاء له مع الحكومة الجديدة، اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه "ينبغي مضاعفة الحراك الدبلوماسي وتعزيز الجانب الاقتصادي له".

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وقال علي خامنئي: "ينبغي مضاعفة الحراك الدبلوماسي في الحكومة الجديدة، وتعزيز الجانب الاقتصادي له"، لافتا إلى أنه "لا بد أيضا من تعزيز التجارة الخارجية مع الجيران وسائر الدول، باستثناء دولة واحدة أو اثنتين".

وأكد خامنئي أنه "تتوفر إمكانية إقامة العلاقات الجيدة والسلسة مع غالبية الدول".

المصدر: RT

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