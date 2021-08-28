وزراء زراعة دول بريكس يعتمدون خطة عمل للفترة 2021-24

قالت وزارة الزراعة الهندية، إن وزراء الزراعة في دول مجموعة بريكس، اعتمدوا خطة عمل للفترة 2021-2024، حول التعاون الزراعي بين دول المجموعة.

وأضافت الوزارة الهندية، في بيانها: "خلال لقاء وزراء الزراعة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تم اعتماد خطة العمل التي تتضمن توسيع التعاون في مجال الزراعة بين دول بريكس، مع التركيز على حول مسائل الأمن الغذائي، ورفاهية المزارعين، والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي، واستقرار أنظمة الإنتاج الغذائي والزراعي، وتعزيز الحلول الزراعية الرقمية، وغيرها، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التنمية الزراعية المستدامة".

وخلال الاجتماع، أطلق الوزراء عمل "منصة أبحاث البريكس الزراعية، التي تم إعدادها وتأسيسها في الهند لتعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية والابتكار بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس".

وتمت الإشارة إلى أن هذه المنصة مصممة للمساعدة في معالجة الجوع والفقر وعدم المساواة في العالم، من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة عبر التعاون الاستراتيجي في الزراعة والقطاعات ذات الصلة.

ونوهت الوزارة الهندية، بأن دول المجموعة توحد أكبر الاقتصادات النامية في العالم، وتضم 41٪ من سكان العالم، وتمثل 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 16٪ من نصيب التجارة العالمية.

المصدر: نوفوستي