وزير الخارجية الأرمني الجديد يزور موسكو نهاية الشهر الجاري للقاء لافروف

قالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي في موسكو يوم 31 أغسطس، بوزير خارجية أرمينيا الجديد أرارات ميرزويان.

وسيناقش الوزيران، سير تنفيذ الاتفاقات الثلاثية، حول قره باغ.

وأضاف البيان: "سيتم النظر في سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين زعماء روسيا وأذبيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير 2021، بما في ذلك المسائل الإنسانية وإعادة العلاقات الاقتصادية واستئناف حركة النقل في جنوب القوقاز".

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أرمينيا بعد تعيينه في هذا المنصب.

إقرأ المزيد

وتابعت الخارجية الروسية في بيانها: "وسيناقش الوزيران بشكل مستفيض، الخطوات اللاحقة لتطوير التحالف بين الدولتين في جميع المجالات، وبناء التعاون بينهما في مؤسسات التكامل المشتركة - رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك تنسيق المواقف في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية".

وأضافت الوزارة "نأمل أن تسهم المحادثات المقبلة في موسكو في تعميق تعاون الحلفاء مع يريفان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: تاس