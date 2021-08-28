غرق سفينة شحن طاقمها سوري بعد اصطدامها بجزر يونانية
Reuters
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قال خفر السواحل اليوناني إن سفينة شحن ترفع علم توغو غرقت اليوم السبت بعدما اصطدمت بجزر يونانية في بحر إيجه، لكن جرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصا.
وأضاف خفر السواحل في بيان أن سفينة الشحن "سي بيرد" التي أبحرت من أوكرانيا وكانت متجهة إلى تونس أرسلت إشارة استغاثة بعدما اصطدمت بجزر صخرية في جنوب غرب بحر إيجه.
وقال مسؤول بخفر السواحل إن السفن المجاورة أنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 سوريا.
ولم يتضح ما الذي تسبب في الحادث.
وأكد خفر السواحل أن ثلاث سفن لمكافحة التلوث انطلقت إلى مكان الحادث للتحقق مما إذا كان هناك أي تسرب من سفينة الشحن.
المصدر: رويترز
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