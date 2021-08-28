طهران: تصريحات بايدن وبينيت الأخيرة حول إيران "تهديدات غير قانونية"

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شخماني التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول إيران "تهديدات غير قانونية".

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وكتب شخماني في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "تصريحات بايدن و بينيت تهديدات غير قانونية ونشدد على حق إيران في الرد على أي إجراء ضدها".

The first meeting between #Bennett and #Biden and the emphasis on using "Other Options" against #Iran, while being an illegal threat to another country, establishes the Islamic Republic of Iran's right to reciprocal response to "Available Options."#ActiveResistance — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) August 28, 2021

كما أعاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم السبت نشر تغريدته باللغة العبرية.

הפגישה הראשונה בין #בנט לבין #ביידן והדגש על שימוש ב"אפשרויות אחרות" נגד #איראן, תוך היותו איום בלתי חוקי על מדינה אחרת، מבסס את זכותה של איראן לתגובה הדדית ל"אפשרויות זמינות".#התנגדות_פעילה — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) August 28, 2021

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض إنه يناقش خططا للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفا أنه إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية" مضيفا أنه "يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".

المصدر: RT