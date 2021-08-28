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طهران: تصريحات بايدن وبينيت الأخيرة حول إيران "تهديدات غير قانونية"

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طهران: تصريحات بايدن وبينيت الأخيرة حول إيران
Reuters
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اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شخماني التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول إيران "تهديدات غير قانونية".

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بايدن: إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى

وكتب شخماني في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "تصريحات بايدن و بينيت تهديدات غير قانونية ونشدد على حق إيران في الرد على أي إجراء ضدها".

كما أعاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم السبت نشر تغريدته باللغة العبرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض إنه يناقش خططا للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفا أنه إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية" مضيفا أنه "يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".

المصدر: RT

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