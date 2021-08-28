برلماني أوكراني سابق: زيلينسكي تلقى إنذارا من ميركل وبوتين وبايدن

قال يفغيني مورايف النائب السابق في برلمان أوكرانيا، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وجهت للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنذارا نهائيا بشأن دونباس خلال اللقاء بينهما.

وذكر البرلماني السابق، أنها كانت قد اتفقت على ذلك سابقا مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي وجو بايدن.

ووفقا للسياسي الأوكراني، بات موضوع زيارة زيلينسكي لواشنطن، يرتبط بموافقته على مطالب الزعماء الثلاثة.

وقال مورايف: "أعتقد أن اللقاء في واشنطن، سيعقد في حالة واحدة فقط: إذا وافق زيلينسكي على الإنذار الذي وجهته له ميركل، الذي تم الاتفاق عليه بعد لقائها مع بايدن وبعد لقائها مع بوتين".

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وأعلن مورايف، عن وجود "قرار موحد بشأن أوكرانيا"، والذي يعود سببه إلى فشل سلطات كييف في الوفاء بالتزاماتها لحل النزاع في شرق البلاد.

وشدد موريف على أن أوكرانيا، لم تنفذ مثلا، الاتفاقات التي تم إقرارها خلال قمة قادة رباعية النورماندي في باريس عام 2019.

وقال: "إذا وافق زيلينسكي على ما اتفق عليه العالم حول أوكرانيا، فسيتم لقاؤه مع بايدن في واشنطن، ولكن إذا كان لديه أي خيارات بديلة، فلن يتم هذا الاجتماع".

المصدر: نوفوستي