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واشنطن تطلب من الأمريكيين تجنب مطار كابل لضرورات أمنية

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واشنطن تطلب من الأمريكيين تجنب مطار كابل لضرورات أمنية
Reuters US MARINES
عسكريان أمريكيان وحشد من الأفغان أمام مطار كابل الدولي.
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أوصت السفارة الأمريكية في كابل مواطني الولايات المتحدة في أفغانستان بتفادي الاقتراب من مطار كابل لضرورات أمنية.

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وقالت السفارة في بيان نشرته فجر السبت إنه ينبغي على المتواجدين عند بوابة أبي والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية "المغادرة على الفور".

وأمس الخميس تعرض محيط مطار كابل لهجوم انتحاري أودى بحياة نحو 200 شخص حسب مصادر إعلامية، بينما أكدت الولايات المتحدة مقتل 13 أمريكيا، وأعلنت بريطانيا مصرع 3 من مواطنيها.

وأعلن تنظيم "داعش" الذي يعتبر عدوا لدودا لحركة "طالبان" المسيطرة على معظم أراضي البلاد، مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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