"طالبان" تطالب سكان كابل بتسليم أسلحتهم

طالبت حركة "طالبان" سكان كابل بتسليم الأسلحة والذخائر والسيارات الحكومية الواقعة في أيديهم، محذرة كل من يرفض الانصياع.

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وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، عبر "تويتر": "نخبر كل من تتوفر لديهم في كابل سيارات أو أسلحة أو ذخائر أو أي سلع أخرى مملوكة للدولة بأن عليهم تسليمها إلى الأجهزة المعنية للإمارة الإسلامية في أفغانستان خلال أسبوع".

وأضاف مجاهد أن الذين سيرفضون فعل ذلك طوعا ستتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا.

ووجهت "طالبان" يوم 18 أغسطس بعد 3 أيام من الدخول إلى كابل دعوة مماثلة لسكان أفغانستان، كما تعهدت في حينه بخوض حوار سلمي مع الحكومة السابقة وضمان أمن مسؤوليها.

المصدر: RT