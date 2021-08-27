مصر.. مطران الأقباط الكاثوليك: ما تردد حول استقالة بابا الفاتيكان مجرد تكهنات

كذّب مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط المصرية كيرلس وليم الأنباء المتداولة حول استقالة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان من منصبه.

وأوضح مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، لـ"مصراوي": ما جرى تداوله هو تكهنات من إحدى الصحف الإيطالية ولم يصدر أي بيان رسمي عن الفاتيكان حتى الآن".

وترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول استقالة البابا فرنسيس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مسيحيي العالم.

يذكر أن البابا بنديكت السادس عشر كان أول بابا فى الفاتيكان يقدم استقالته طوال 600 عام، حيث أعلن عام 2013 أن "الرب طلب منه ذلك".

المصدر: "مصراوي"