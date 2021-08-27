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البنتاغون: القوات الأمريكية تسيطر بالكامل على الجانب العسكري من مطار كابل

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البنتاغون: القوات الأمريكية تسيطر بالكامل على الجانب العسكري من مطار كابل
Reuters US MARINES
عناصر في القوات الأمريكية بمطار كابل الدولي.
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها تسيطر بالكامل على الجانب العسكري من مطار كابل الدولي الذي تجري منه عمليات الإجلاء من أفغانستان.

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وسائل إعلام: قوات
وسائل إعلام: قوات "طالبان" تدخل منطقة مطار كابل

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن عناصر "طالبان" لا يسيطرون على أي جزء من الجانب العسكري من مطار كابل أو بواباته.

وفي وقت سابق من الجمعة أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن وحدات من القوات الخاصة التابعة لحركة "طالبان" دخلت إلى المنطقة المدنية في مطار العاصمة.

وأمس الخميس تعرض محيط مطار كابل لهجوم بتفجير انتحاري أودى بحياة نحو 200 شخص حسب مصادر إعلامية، بينما أكدت الولايات المتحدة مقتل 13 أمريكيا، فيما أعلنت بريطانيا مصرع 3 من مواطنيها.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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