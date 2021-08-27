بساكي تتحدث عن إقالة القادة العسكريين الأمريكيين بعد هجمات مطار كابل

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن ليس لديه أي نية للضغط لإقالة القادة العسكريين الأمريكيين على خلفيات الهجمات الأخيرة في أفغانستان.

وسأل الصحفيون بساكي عما إذا كان مقتل 13 من مشاة البحرية الأمريكية في أفغانستان نتيجة أخطاء الجنرالات الأمريكيين، وما إذا كان بايدن ينوي إقالة القادة المسؤولين عما حدث.

فردت بساكي بإيجاز: "الإجابة على هذين السؤالين، هي لا".

وأعلن بايدن أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش"، وأن "الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عنه".

وعلى صعيد اعتداء كابل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول طبي محلي قوله إن عدد الأفغان الذين قتلوا في التفجير الإرهابي الذي تبناه "داعش" يقترب من 200 شخص، كما أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا.

المصدر: "نوفوستي"