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البوسنة.. تفكيك شبكة للاتجار بالبشر وتوجيه الاتهامات لـ16 شخصا

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البوسنة.. تفكيك شبكة للاتجار بالبشر وتوجيه الاتهامات لـ16 شخصا
Reuters
البوسنة توجه اتهامات إلى 16 بعد تفكيك شبكة للإتجار بالبشر
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أعلن مكتب الادعاء العام في البوسنة أنه وجه اتهامات لـ16 شخصا بتهريب أكثر من 850 مهاجرا إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وذكر الادعاء أن الشرطة البوسنية فككت بالتعاون مع وكالات أجنبية شبكة إجرامية منظمة من بوسنيين وأجانب كانت تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين من البوسنة إلى كرواتيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2020.

ومنذ عام 2017 أصبحت البوسنة مسار عبور للمهاجرين من آسيا وشمال إفريقيا إلى الدول الأغنى في الغرب لكن الكثير منهم يعلقون هناك منذ أن شددت دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات على حدودها.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 6 آلاف مهاجر علقوا في البوسنة أغلبهم من باكستان وأفغانستان والعراق.

المصدر: رويترز

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