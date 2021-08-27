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موسكو: هجوم مطار كابل هدفه تعقيد الوضع في أفغانستان

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موسكو: هجوم مطار كابل هدفه تعقيد الوضع في أفغانستان
Sputnik Екатерина Чеснокова
وزارة الخارجية الروسية.
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الهجوم الذي استهدف محيط مطار كابل وخلّف نحو 200 قتيل، محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع في أفغانستان.

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وسائل إعلام: قوات
وسائل إعلام: قوات "طالبان" تدخل منطقة مطار كابل

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الهجوم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت: "يمثل الهجوم الذي تم تنفيذه بالتوازي مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع غير السهل أصلا في هذا البلد".

وتابعت: "ندعو إلى التطبيع الأسرع للوضع المتوتر حول مطار كابل ونأمل في إعادة السلام والأمن إلى أفغانستان".

ومساء الخميس تعرض محيط مطار كابل لتفجير انتحاري أسفر عن مقتل من 170 إلى 200 شخص بينهم 13 أمريكيا و3 بريطانيين.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يعتبر عدوا لدودا لحركة "طالبان" المسيطرة على معظم أراضي البلاد، مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: RT

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