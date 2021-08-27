جونسون عن أفغانستان: سنقيم الدنيا ونقعدها

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن "يقيم الدنيا ويقعدها" لإجلاء المزيد من الأفغان إلى بريطانيا، رغم انتهاء الجسر الجوي البريطاني من مطار كابل في الساعات المقبلة.

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وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن بريطانيا ستحاول إخراج المزيد من الأشخاص من أفغانستان بعد 31 أغسطس الجاري، عندما تنتهي المهمة التي تقودها الولايات المتحدة.

وأضاف: "للأسف، مع اقترابنا من الساعات الأخيرة للعملية سيكون هناك أشخاص لم يخرجوا، أشخاص قد يكونون مؤهلين. ما أود قوله لهم هو إننا سنقيم الدنيا ونقعدها لمساعدتهم على الخروج، وسنفعل كل ما في وسعنا في المرحلة الثانية".

واعتبر أن قيادة حركة "طالبان" تفهم ضرورة ضمان خروج آمن للأفغان الذين لهم الحق في الانتقال إلى الدول الغربية.

وتابع: "للخروج الآمن لهؤلاء الأشخاص أهمية حيوية إذا تريد الحركة أن تكون لها علاقات جيدة معنا".

وأجلت بريطانيا 14 ألف مواطن بريطاني وأفغاني من كابل في العملية التي استمرت أسبوعين.

ومن المقرر أن يغادر المئات من عناصر القوات البريطانية المطار في الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن واليس قال إن زهاء ألف أفغاني مصرح لهم بالحضور إلى بريطانيا وما يصل إلى 150 مواطنا بريطانيا لم يصلوا إلى المطار ومن المحتمل أن يتخلفوا عن السفر.

ومساء الخميس تعرض محيط مطار كابل لتفجير انتحاري أسفر عن مقتل من 170 إلى 200 شخص بينهم 13 أمريكيا و3 بريطانيين.

المصدر: وكالات