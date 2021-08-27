أردوغان يعلن استكمال إجلاء الأتراك من أفغانستان ويحذر من "عواقب وخيمة" للانسحاب الغربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أنجزت عملية الانسحاب من أفغانستان لكنها أبقت هناك على فريق خبراء فنيين، محذرا من عواقب وخيمة لـ"ترك أفغانيتان للتنظيمات الإرهابية".

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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء المجلس الرئاسي البوسني في سراييفو: "فعلنا ما كنا مسؤولين عنه وأجلينا مواطنينا المدنيين وسحبنا جميع فرقنا من أفغانستان باستثناء فريق صغير من الخبراء الفنيين".

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه جراء ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابل الذي وقع أمس إلى 170 قتيلا.

وحذر أردوغان من أن "الانسحاب من هذا البلد وتركه للتنظيمات الإرهابية سينتج عنه عواقب وخيمة".

وأضاف أنه من غير الواضح طبيعة الصراع الذي ستخوضه "طالبان" وتنظيم "داعش" في أفغانستان لكن "ما هو واضح هو أن هناك معركة منظمات إرهابية".

وتابع: "كان ينبغي على الدول التي تعتبر نفسها الأقوى في العالم الانسحاب من الأماكن التي دخلتها بحذر أكبر لكن ذلك لم يحدث".

وأضاف أن بلاده ستبحث ما سيقوم به الناتو بخصوص التطورات في أفغانستان والخطوات التي سيقدم عليها.

المصدر: وكالات