 
مباشر

باحث دولي بلجيكي لا يستبعد تصاعد خطر "داعش" في أفغانستان

أخبار العالم

باحث دولي بلجيكي لا يستبعد تصاعد خطر
Reuters
عناصر من حركة طالبان في أفغانستان - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5lv

لم يستبعد الباحث في المعهد الملكي العالي لدراسات الدفاع في بلجيكا نيكولا غوسيه، تصاعد خطر تنظيم "داعش" انطلاقا من أفغانستان على المدى المتوسط.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: حصيلة ضحايا تفجيرات كابل تبلغ 110 قتلى
وسائل إعلام: حصيلة ضحايا تفجيرات كابل تبلغ 110 قتلى

وأشار الباحث في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية بلجيكية يوم الجمعة إلى أن العداء القائم بين تنظيم "داعش" وحركة "طالبان" الحاكم الجديد لأفغانستان، قد ينذر بإمكانية تجدد الصراع بين الطرفين على أسس خلافات عملية وعقائدية وسياسية سابقة.

واعتبر الباحث أن وجود حركة "طالبان" في الحكم سيكون مفيدا بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وباكستان بشكل خاص، التي ترى في تنظيم "داعش" تهديدا حقيقيا للأمن الداخلي.

وتابع قائلا: "مع ذلك لا يمكن القول أن "داعش" في أفغانستان يشكل خطرا مباشرا على المجتمع الدولي في الوقت الحاضر على الأقل".

وخلص الباحث الدولي إلى أن الخبراء يجمعون على وجود خطر حقيقي من نشوب صراع بين مختلف المجموعات المتشددة وحركة "طالبان" في المستقبل بسبب الخلافات العقائدية والتوجهات.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا