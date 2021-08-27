باحث دولي بلجيكي لا يستبعد تصاعد خطر "داعش" في أفغانستان

لم يستبعد الباحث في المعهد الملكي العالي لدراسات الدفاع في بلجيكا نيكولا غوسيه، تصاعد خطر تنظيم "داعش" انطلاقا من أفغانستان على المدى المتوسط.

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وأشار الباحث في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية بلجيكية يوم الجمعة إلى أن العداء القائم بين تنظيم "داعش" وحركة "طالبان" الحاكم الجديد لأفغانستان، قد ينذر بإمكانية تجدد الصراع بين الطرفين على أسس خلافات عملية وعقائدية وسياسية سابقة.

واعتبر الباحث أن وجود حركة "طالبان" في الحكم سيكون مفيدا بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وباكستان بشكل خاص، التي ترى في تنظيم "داعش" تهديدا حقيقيا للأمن الداخلي.

وتابع قائلا: "مع ذلك لا يمكن القول أن "داعش" في أفغانستان يشكل خطرا مباشرا على المجتمع الدولي في الوقت الحاضر على الأقل".

وخلص الباحث الدولي إلى أن الخبراء يجمعون على وجود خطر حقيقي من نشوب صراع بين مختلف المجموعات المتشددة وحركة "طالبان" في المستقبل بسبب الخلافات العقائدية والتوجهات.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية