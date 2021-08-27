"طالبان": الأفغان الذين يحملون وثائق سليمة سيتمكنون من السفر بحرية في أي وقت

أعلنت حركة "طالبان" أن الأفغان الذين يحملون وثائق سفر سليمة سيتمكنون من السفر بحرية في المستقبل وفي أي وقت.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة شير محمد عباس ستانكزي في كلمة متلفزة اليوم الجمعة: "حدود أفغانستان ستكون مفتوحة، وسيتاح الدخول إلى أفغانستان والخروج منها في أي وقت".

ودعا ستانكزي الأفغان إلى التوحد من أجل إعادة إعمار البلاد، كما شدد على ضرورة أن يعود الأشخاص المؤهلون والمتعلمون إلى عملهم.

وقال: "الأرض مهيأة للأطباء والمهندسين والمعلمين الذين تحتاجهم أفغانستان وللناس من كل مهنة سواء كانت مدنية أو عسكرية. الكل مدعو لبدء عملهم".

وجاءت رسالة "طالبان" في الوقت الذي يسعى فيه آلاف الأشخاص للوصول إلى آخر الرحلات التي تغادر مطار كابل قبل انتهاء الموعد النهائي لعملية الإجلاء الغربية في الـ31 من أغسطس الجاري.

المصدر: "رويترز"