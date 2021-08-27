بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا منذ يوليو

سجلت بريطانيا خلال الأيام السبعة المنصرمة أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في ظل الانتشار المستمر لمتحور "دلتا".

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وسجلت بريطانيا 38046 إصابة جديدة اليوم الجمعة بانخفاض طفيف عن العدد المسجل في اليوم السابق والبالغ 38281 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات الجديدة في الأيام السبعة المنصرمة 239237 إصابة وهو أكبر عدد من الإصابات في أسبوع منذ الفترة بين 20 و26 يوليو.

كما سجلت اليوم الجمعة 100 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 132243 حالة.

المصدر: رويترز