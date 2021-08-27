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مقتل 8 أفغان بحادث سير جنوب إيران

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مقتل 8 أفغان بحادث سير جنوب إيران
Reuters
إيران
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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية يوم الجمعة بانقلاب سيارة على طريق جهروم شيراز أمام محطة كهرباء جهروم جنوبي البلاد، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية.

وقالت الوكالة: "لسوء الحظ توفي جميع ركاب هذه السيارة وهم من مواطنون من أفغانستان".

وأشارت إلى الدفاع المدني في بلدية قطب آباد تدخل في جهرم وبذلوا جهودهم لإخماد حريق اندلع في السيارة.

مقتل 8 أفغان بحادث سير جنوب إيران

المصدر: وكالة أنباء "فارس" الإيرانية

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