مقتل 8 أفغان بحادث سير جنوب إيران

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية يوم الجمعة بانقلاب سيارة على طريق جهروم شيراز أمام محطة كهرباء جهروم جنوبي البلاد، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية.

وقالت الوكالة: "لسوء الحظ توفي جميع ركاب هذه السيارة وهم من مواطنون من أفغانستان".

وأشارت إلى الدفاع المدني في بلدية قطب آباد تدخل في جهرم وبذلوا جهودهم لإخماد حريق اندلع في السيارة.

المصدر: وكالة أنباء "فارس" الإيرانية