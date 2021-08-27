مقتل 8 أفغان بحادث سير جنوب إيران
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5lk
أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية يوم الجمعة بانقلاب سيارة على طريق جهروم شيراز أمام محطة كهرباء جهروم جنوبي البلاد، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية.
وقالت الوكالة: "لسوء الحظ توفي جميع ركاب هذه السيارة وهم من مواطنون من أفغانستان".
وأشارت إلى الدفاع المدني في بلدية قطب آباد تدخل في جهرم وبذلوا جهودهم لإخماد حريق اندلع في السيارة.
المصدر: وكالة أنباء "فارس" الإيرانية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.