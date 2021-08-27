تفاديا "لعقوبات كاتسا".. واشنطن تحذر السعودية من التعاون العسكري مع روسيا

حثت الخارجية الأمريكية في أعقاب توقيع روسيا والسعودية على اتفاق للتعاون العسكري جميع شركاء وحلفاء واشنطن، على تجنب التعاملات الجديدة مع قطاع الدفاع الروسي.

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لقناة "الحرة" يوم الجمعة: "علمنا بالتقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وقعتا اتفاقية تعاون عسكري"، فيما الولايات المتحدة والسعودية تربطهما شراكة أمنية وثيقة ودائمة.

وأضاف المتحدث: "نبقى في حوار منتظم مع شركائنا السعوديين تعزيزا لالتزامنا بالمساعدة في الدفاع عن السعودية".

وتحدث المسؤول عن البند 231 من قانون "مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات" المعروف اختصارا بـ"كاتسا".

والثلاثاء، أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي زار موسكو أن المملكة وروسيا وقعتا اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك، وأنه بحث مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الرياض وموسكو.

وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين pic.twitter.com/REJFkvrYxI — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 23, 2021

وكتب على "تويتر": "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو.. ناقشنا في مباحثاتنا سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

وأضاف: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين".

وتعد السعودية أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة حيث شكلت المبيعات للرياض 24 بالمئة من صادرات الأسلحة الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

المصدر: وكالات