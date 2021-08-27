 
مباشر
عاجل
بعضهم مازال مترددا.. RT تنشر أسماء قادة الدول المشاركين في قمة بغداد

بايدن: إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى

أخبار العالم

بايدن: إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5la

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططا للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفا أنه إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي بايدن في مقتل الأمريكيين في أفغانستان
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي بايدن في مقتل الأمريكيين في أفغانستان

وأضاف بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه "سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت"وقال إن "علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها".

وأشار بايدن إلى أنه بحث مع بينيت عددا من الملفات بما فيها فيروس كورونا.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية" مضيفا أنه " يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".

وتابع أن "إسرائيل ستقف دائما مع الولايات المتحدة دون تردد".

المصدر: رويترز

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا