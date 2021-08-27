المحكمة العليا الأمريكية ترفض تمديد المهلة الممنوحة لمستأجري العقارات المهددين بالطرد

رفضت المحكمة العليا الأمريكية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين المتخلفين عن السداد لمساكنهم، لترفع الحماية عن ملايين الأشخاص الذين استعصى عليهم دفع الإيجارات خلال جائحة كورونا.

وفي تصويت جاءت نتيجته 6- 3، وقفت المحكمة إلى جانب مالكي العقارات الذين يقولون إنهم "ضحايا تدابير غير مبررة"، وإن "أي تمديد للمهلة يجب أن يقرره الكونغرس".

ورأت المحكمة أن "مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها تخطت سلطاتها بقرارها الأخير وقف عمليات إخلاء العقارات في أماكن ترتفع فيها أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

ورأى الغالبية في تقرير جاء في ثماني صفحات، أن "الأمر يتوقف على الكونغرس، وليس مراكز الوقاية من الأمراض، لتقرير ما إذا كانت المصلحة العامة تستحق اتخاذ إجراءات أكثر".

وعارض ثلاثة قضاة ليبراليين هذا الرأي، معبرين عن الخشية من أن تؤدي عمليات الإخلاء إلى مفاقمة انتشار المتحورة "دلتا".

وكانت مراكز الوقاية من الأمراض أعلنت في 3 أغسطس الجاري، تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم لفترة شهرين.

يذكر أن الهدف من قرار حظر الإخلاء من المساكن، كان منع انتشار فيروس كورونا من قبل الأشخاص المقيمين في الشوارع والملاجئ.

المصدر: وكالات