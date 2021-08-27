عدد ضحايا الانفجارات بمستودع ذخيرة في كازاخستان يبلغ 12 قتيلا

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان أن حصيلة ضحايا الانفجارات القوية التي هزت أمس الخميس مستودعا للذخيرة في قاعدة عسكرية جنوب البلاد ارتفعت إلى 12 قتيلا.

وذكرت الوزارة أن ارتفاع الحصيلة الرسمية جاء بعد العثور على جثث ثلاثة ضحايا آخرين لم يتم التعرف عليهم بعد في موقع الحادث الذي وقع في مقاطعة جامبيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إصابة 49 شخصا على الأقل جراء الحادث.

المصدر: "تأس" + RT