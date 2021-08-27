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أستراليا.. القبض على "عدو الصحة العامة رقم واحد" (فيديو)

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أستراليا.. القبض على
Reuters LOREN ELLIOTT
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أوقفت الشرطة الأسترالية شابا فرّ من مركز للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وحسب تقارير محلية، علم أنتوني كرم (27 عاما) بإصابته بفيروس كورونا قبل نحو أسبوعين، لكنه تجاهل الأمر وفر من مكان الحجر الصحي الإجباري، لتطلق السلطات بعد ذلك عمليات مطاردة بحثا عنه.

وبسبب فراره من مكان العزل المفترض، خشيت السلطات أن يتسبب بإصابة الآلاف.

ونشرت السلطات لقطات تظهر القبض على كرم مساء الخميس في منطقة سيدني، حيث كان يسعل وعليه آثار المرض، ما يظهر الخطر الذي كان يشكله على المجتمع.

وعندما واجه الشاب العشريني الصحفيين، أثناء اقيتاده، أصر على أنه لم يرتكب أي خطأ، مشيرا إلى أن "لديه دليلا يثبت عكس ذلك".

ووصف كرم بأنه "عدو الصحة العامة رقم واحد" في أستراليا.

المصدر: وكالات

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