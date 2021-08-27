البنتاغون: هجوم مطار كابل نفذه انتحاري واحد فقط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة أن الهجوم الدامي الذي وقع عند مطار كابل في أفغانستان أمس الخميس لم ينفذه مهاجمان، وإنما انتحاري واحد.

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وقال متحدث باسم البنتاغون: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا لا نعتقد أن انفجارا آخر وقع في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحاريا واحدا".

وكان انفجار بمحيط مطار كابل أمس الخميس أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 13 جنديا أمريكيا، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم.

المصدر: رويترز