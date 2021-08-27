البنتاغون: هجوم مطار كابل نفذه انتحاري واحد فقط
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5ka
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة أن الهجوم الدامي الذي وقع عند مطار كابل في أفغانستان أمس الخميس لم ينفذه مهاجمان، وإنما انتحاري واحد.
وقال متحدث باسم البنتاغون: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا لا نعتقد أن انفجارا آخر وقع في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحاريا واحدا".
وكان انفجار بمحيط مطار كابل أمس الخميس أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 13 جنديا أمريكيا، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.