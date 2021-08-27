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سويسرا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من أفغانستان

أخبار العالم

سويسرا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من أفغانستان
Reuters
عمليات الإجلاء بمطار كابل
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أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة أنها استكملت عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتمكنت من إخراج 387 شخصا.

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وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها أنهت عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد إعادة 387 شخصا على مدار أسبوعين بمساعدة الجيش الألماني.

وأضافت أنه لا يزال هناك 11 سويسريا بعضهم يعمل في منظمات دولية، والوزارة على اتصال بهم.

المصدر: رويترز 

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