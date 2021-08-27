زعيم المعارضة الفنزويلية يتحدى الرئيس مادورو أن ينظم "انتخابات حرة"

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه يتحدى الرئيس نيكولاس مادورو أن ينظم انتخابات رئاسية "ذات صدقية" وأعرب عن قناعته بأن المعارضة ستفوز بها.

وقال غوايدو الذي اعترف به نحو 50 بلدا رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2018، إنه لا يشك بفوز المعارضة فيما لو أجريت انتخابات "بحد أدنى من الصدقية".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غوايدو أن "انتخابات رئاسية مبكرة قبل تلك المقررة في 2024 ستشكل "وسيلة حقيقية للخروج من الأزمة السياسية" التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن ذلك هو جزء من قضايا المفاوضات المرتقبة نهاية الشهر الجاري بين السلطة والمعارضة، في المكسيك.

وأضاف غوايدو أنه على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة الداعم الرئيسي له، والتي أعلنت مع الاتحاد الأوروبي دعمها للمفاوضات.

المصدر: "أ ف ب"