مجلس الأمن الدولي يطالب بملاحقة المسؤولين عن تفجيرات كابل

دان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشدة الهجمات الدموية التي وقعت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل ودعا إلى ملاحقة المسؤولين عنها.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صدر اليوم الجمعة عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات التي أودت حسب آخر المعطيات بأرواح 170 شخصا، وقدموا تعازيهم إلى أسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل إلى المصابين.

وشدد المجلس على أن الإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه يشكل أحد أخطر التهديدات للأمن والسلام الدوليين، مضيفا: "الاستهداف المتعمد لمدنيين وعسكريين يساعدون في إجلائهم يمثل أسلوبا بشعا تماما ويجب إدانته".

وأكد المجلس على ضرورة "محاسبة مدبري ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة وتقديمهم للعدالة"، وحث جميع الدول، بالتوافق مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، على التعاون مع السلطات المختصة بهدف تحقيق هذا الهدف.

🇺🇳 #SecurityCouncil statement on #Afghanistan



🔹Condemns in the strongest terms the attacks near the Kabul airport, killing many civilians incl children, and military personnel



🔹Expresses sympathy&condolences to the victims' families, and wishes full recovery to those injured pic.twitter.com/gk3XGSX7rt — NorwayUN (@NorwayUN) August 27, 2021

وأشار المجلس إلى أهمية محاربة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استغلال أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي دولة أخرى، مضيفا أنه ينبغي ألا يدعم أي أفراد أو مجموعات في داخل أفغانستان الإرهابيين الذين ينشطون في أراضيها وخارجها.

وأعلن تنظيم "ولاية خراسان"، التابع لتنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجيرات أمس.

المصدر: RT