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الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان "كارثية"

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الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان
Reuters
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ناشد مسؤولو الأمم المتحدة تقديم 800 مليون دولار لسد فجوة تمويل مزمنة لأفغانستان ووصف مسؤول كبير بالمساعدات، الوضع بأنه "كارثي" حيث من المتوقع أن يواجه ثلث السكان على الأقل الجوع.

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وقالت وفاء سعيد عبد اللطيف من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في إفادة افتراضية إن "الاحتياجات الإنسانية كارثية وواسعة النطاق وتتزايد".

وأضافت: "هذه الاحتياجات الإنسانية تأتي من عقود من الصراع وتفاقمت بسبب الجفاف و فيروس كورونا".

وتابعت: "وجهت الأمم المتحدة نداء من أجل 1.3 مليار دولار للوصول إلى 16 مليون شخص في أفغانستان هذا العام، لكن لا تزال هناك فجوة قدرها 800 مليون دولار".

المصدر: رويترز

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