الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان "كارثية"

ناشد مسؤولو الأمم المتحدة تقديم 800 مليون دولار لسد فجوة تمويل مزمنة لأفغانستان ووصف مسؤول كبير بالمساعدات، الوضع بأنه "كارثي" حيث من المتوقع أن يواجه ثلث السكان على الأقل الجوع.

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وقالت وفاء سعيد عبد اللطيف من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في إفادة افتراضية إن "الاحتياجات الإنسانية كارثية وواسعة النطاق وتتزايد".

وأضافت: "هذه الاحتياجات الإنسانية تأتي من عقود من الصراع وتفاقمت بسبب الجفاف و فيروس كورونا".

وتابعت: "وجهت الأمم المتحدة نداء من أجل 1.3 مليار دولار للوصول إلى 16 مليون شخص في أفغانستان هذا العام، لكن لا تزال هناك فجوة قدرها 800 مليون دولار".

المصدر: رويترز