عبد اللهيان يتحدث عن درس تعلمه من ظريف

أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بجهود سلفه محمد جواد ظريف خلال السنوات الأخيرة، قائلا تعلمت منه أنه بإمكان الدبلوماسي أن يكون ناجحا دون توفر الإمكانات المطلوبة.

وقال: "تعلمت منه أن أكون "ألف باء" إعداد القرارات والبيانات.. كنت مساعدا له لثلاث سنوات وكنت أرى أنه لا يكل ولا يمل ويعمل ليل نهار، وكنت أقرأ رسائله وتوجيهاته حتى في الساعات المتأخرة وفي منتصف الليل وكان يبدأ عمله اليومي منذ الـ 4:30 فجرا".

وأضاف: "السيد ظريف ورغم أنه يرغب بتخصيص كامل وقته مستقبلا للجامعة وفي الأجواء الأكاديمية، لكنني طلبت منه أن لا يحرم السلك الدبلوماسي الإيراني من تجاربه وقدراته".

المصدر: RT