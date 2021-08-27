 
مباشر

عبد اللهيان يتحدث عن درس تعلمه من ظريف

أخبار العالم

عبد اللهيان يتحدث عن درس تعلمه من ظريف
Reuters
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5il

أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بجهود سلفه محمد جواد ظريف خلال السنوات الأخيرة، قائلا تعلمت منه أنه بإمكان الدبلوماسي أن يكون ناجحا دون توفر الإمكانات المطلوبة.

وقال: "تعلمت منه أن أكون "ألف باء" إعداد القرارات والبيانات.. كنت مساعدا له لثلاث سنوات وكنت أرى أنه لا يكل ولا يمل ويعمل ليل نهار، وكنت أقرأ رسائله وتوجيهاته حتى في الساعات المتأخرة وفي منتصف الليل وكان يبدأ عمله اليومي منذ الـ 4:30 فجرا".

وأضاف: "السيد ظريف ورغم أنه يرغب بتخصيص كامل وقته مستقبلا للجامعة وفي الأجواء الأكاديمية، لكنني طلبت منه أن لا يحرم السلك الدبلوماسي الإيراني من تجاربه وقدراته".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا