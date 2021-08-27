لافروف: ألمانيا فرضت طابع السرية على المعلومات حول "تسمم" نافالني

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن ألمانيا فرضت السرية على معلومات ضمن ما يسمى بـ "تسميم أليكسي نافالني".

وأضاف الوزير: "أود أن أفهم سبب سرية بعض المعلومات الألمانية حول ذلك".

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وتابع الوزير، في لقاء صحفي في روما اليوم: "أدعو جميع المهتمين بصدق، لكي يتمكنوا من فهم هذه القضية، إلى التعرف على محضر اجتماع البوندستاغ، عندما أجابت الحكومة الألمانية على أسئلة محددة للغاية من النواب فيما يتعلق بالوضع فيما يسمى بتسميم نافالني. من جانبي لا أشك بتاتا، في أن أي شخص منطقي، بعد أن يطلع على هذه النصوص، سيتوصل إلى استنتاجات مهمة جدا لنفسه. لأسباب ما تم فرض السرية على القسم الأكبر من هذه المشكلة. نرغب كثيرا في التحقق من ذلك وفهمه".

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المصدر: نوفوستي