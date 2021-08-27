إيران تعرب عن استعدادها لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ومدير عام منطقة غرب آسيا بالوزارة رسول موسوي، عن استعداد طهران لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان.
وكتب موسوي في تغريدة عبر "تويتر": "اجتماع مهم للغاية في يوم العمل الأول لحسين أمير عبد اللهيان. خارطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الثنائية والإقليمية".
وأضاف: "رحبت إيران بفكرة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان وأبدت استعدادها لعقده في طهران".
دیداری بسیار مهم در اولین روز کاری @Amirabdolahian. نقشه راهی برای آینده روابط دو کشور در همه زمینه های دوجانبه و منطقهای. ایران از ایده وزیر خارجه پاکستان @SMQureshiPTI در خصوص نشست وزرای خارجه همسایگان #افغانستان استقبال و آمادگی خود برای برگزاری آن در تهران را اظهار داشت . pic.twitter.com/c5Yo92E5Q0— rasoul mousavi (@rasmou) August 27, 2021
والتقى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، نظيره الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، أمس الخميس، في طهران، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الراهن في أفغانستان.
المصدر: "فارس"
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