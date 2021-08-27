 
مباشر

إيران تعرب عن استعدادها لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان

أخبار العالم

إيران تعرب عن استعدادها لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5id

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ومدير عام منطقة غرب آسيا بالوزارة رسول موسوي، عن استعداد طهران لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان.

وكتب موسوي في تغريدة عبر "تويتر": "اجتماع مهم للغاية في يوم العمل الأول لحسين أمير عبد اللهيان. خارطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الثنائية والإقليمية".

وأضاف: "رحبت إيران بفكرة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان وأبدت استعدادها لعقده في طهران".

والتقى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، نظيره الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، أمس الخميس، في طهران، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الراهن في أفغانستان.

المصدر: "فارس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا