الأمم المتحدة: نصف مليون أفغاني يمكن أن يفروا عبر الحدود
Reuters
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة أن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني قد يفرون من الأزمة في بلادهم، وناشدت الدول المجاورة إبقاء حدودها مفتوحة لمن يبحثون عن الأمان.
وقالت كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية في جنيف "فيما يتعلق بالأعداد فإننا نعد لنحو 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو".
وأضافت أنه"على الرغم من أننا لم نشهد تدفقات كبيرة من الأفغان في هذه المرحلة، إلا أن الوضع داخل أفغانستان تطور بسرعة أكبر مما توقعه أي شخص".
المصدر: رويترز
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