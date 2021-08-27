الولايات المتحدة تغلق "سجن إبشتاين" في نيويورك

قررت السلطات الأمريكية إغلاق السجن الفدرالي في مدينة نيويورك الذي فارق فيه الحياة في ظروف غامضة قبل عامين الملياردير جيفري إبشتاين.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب السجون الفدرالي قرر إغلاق مركز ميتروبوليتن الإصلاحي في مانهاتن بشكل مؤقت على الأقل، بهدف "حل المشاكل القائمة هناك بأكبر فعالية ممكن".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع من وصول نائبة المدعي العام، ليزا ميناكو، إلى هذا السجن بزيارة تفقدية بهدف الاطلاع على الظروف فيه.

وأصبح هذا المركز في الآونة الأخيرة وسط دائرة اهتمام وسائل الإعلام، بعد وفاة إبشتاين الغامضة وتقديم عدد من سجنائه شكاوى بخصوص ظروف النظافة غير الملائمة فيه والكشف عن تهريب مواد محظورة منها أسلحة نارية ومخدرات للسجناء، بالإضافة إلى عدم تزويد موظفيه بالكمامات خلال جائحة فيروس كورونا.

ويستضيف هذا المركز الإصلاحي حاليا 233 سجينا، منهم تاجر المخدرات المكسيكي البارز خواكين غوزمان لويرا المعروف بـ"إل تشابو" وزعيم المافيا جون غوتي، وذلك مقارنة مع 600 معتقل أو أكثر في ظروف عادية.

ومن المتوقع أن ينقل معظم السجناء الحاليين في المركز إلى سجن فدرالي في بروكلين.

المصدر: "أسوشيتد برس"