قتلى جراء حريق في مصنع بمدينة كراتشي الباكستانية
Reuters
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اندلع حريق في مصنع بميناء كراتشي جنوبي باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت الشرطة ومتحدث باسم الحكومة إن الحريق اندلع في مصنع للكيماويات في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 عمال وإصابة عدد آخر.
وبحسب المعلومات تجري عملية الإنقاذ في الوقت الحالي، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا.
وقال مرتضى وهاب المتحدث باسم حكومة الإقليم للصحفيين إن رجال الإطفاء كادوا يطفئون الحريق. وأضاف أنه طلب من الضباط التحقيق في سبب الحريق.
المصدر: "يونهاب" + AP
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