سيئول: كوريا الشمالية تصم أذنيها

قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية لم ترد على مكالمات الاتصال من كوريا الجنوبية صباح اليوم الجمعة.

وقال المسؤول إن المكالمات عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين لم يتم الرد عليها في الساعة 9 صباحا. كما رفضت كوريا الشمالية الرد على قنوات الاتصال العسكرية في منطقتي الحدود الشرقية والغربية.

تمت استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين في أواخر الشهر الماضي بعد انقطاع دام عاما بعد أن اتفق الرئيس مون جيه- إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون على تحسين علاقاتهما الباردة وسط تقدم ضئيل في المفاوضات النووية.

لكن لمدة أسبوعين، لم ترد كوريا الشمالية على المكالمات الهاتفية اليومية في احتجاج واضح على التدريبات المشتركة.

وكان المراقبون قد أثاروا في وقت سابق احتمال أن كوريا الشمالية قد تستجيب لمكالمات الخط الساخن بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

المصدر: "يونهاب"