طائرات الناتو في مطار تبليسي مع أجانب تم إجلاؤهم من أفغانستان

قال موقع SputnikGeorgia، إن سلطات جورجيا ستستضيف، العديد من الموظفين العاملين في بعض المنظمات الدولية وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

ويشار إلى أنه تم حتى الآن، إجلاء ما يصل إلى ألفي شخص، إلى دول أخرى عبر أراضي جورجيا.

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وتؤكد وزارة الخارجية الجورجية، أن الذين وصلوا من أفغانستان سيبقون في جورجيا مؤقتا، ليتم لاحقا إرسالهم إلى دول أخرى.

المصدر: سبوتنيك