 
مباشر

"الصحة العالمية" تبحث عن جسر جوي إلى شمال أفغانستان

أخبار العالم

Sputnik
مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" عليها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5gh

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمدادات الطبية بدأت تنفد في أفغانستان معربة عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف شمال البلاد بمساعدة سلطات باكستان في غضون يومين أو ثلاثة.

إقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية مستاءة من تعثر إيصال إمداداتها لأفغانستان بسبب قيود مطار كابل
منظمة الصحة العالمية مستاءة من تعثر إيصال إمداداتها لأفغانستان بسبب قيود مطار كابل

وقال ريك برينان المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة في إفادة صحفية في القاهرة اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية وعدة اعتبارات تشغيلية أخرى، لن يكون مطار كابل خيارا للأسبوع المقبل على الأقل".

وقال برينان الذي كان يتحدث بعد يوم من تفجيرين قرب مطار كابل أسفرا عن مقتل العشرات، إن تكلفة التأمين على السفر إلى أفغانستان "ارتفعت بشكل هائل".

وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من معالجة ذلك نأمل أن يتسنى لنا السفر جوا خلال الثماني والأربعين إلى الاثنتين والسبعين ساعة القادمة".

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا