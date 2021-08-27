 
مباشر

ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بكازاخستان

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بكازاخستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5ga

قالت وزارة حالات الطوارئ بكازاخستان، اليوم إن عدد القتلى نتيجة الانفجارات في مستودع الذخيرة ارتفع إلى تسعة، كما يعتبر أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "وفقا لأحدث البيانات، نتيجة الانفجارات في مستودع للذخيرة في وحدة عسكرية متمركزة في منطقة بايزك في مقاطعة جامبيل، لقي 9 أشخاص مصرعهم، من ضمنهم عناصر من وزارة حالات الطوارئ، وكذلك عسكريون ومن حرس المستودع. ويتم التحقق من هوية الضحايا والتحقيق في بيانات المفقودين الاربعة".

إقرأ المزيد
وزير دفاع كازاخستان مستعد للاستقالة بعد انفجار مستودع للذخيرة
وزير دفاع كازاخستان مستعد للاستقالة بعد انفجار مستودع للذخيرة

قبل ذلك أشارت وزارة الدفاع، إلى مقتل 5 أشخاص نتيجة الانفجارات في المستودع.

المصدر: نوفوستي  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا