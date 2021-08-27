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خبراء: تباطؤ معدل مرضى كورونا في مستشفيات إسرائيل بعد الجرعة المعززة

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خبراء: تباطؤ معدل مرضى كورونا في مستشفيات إسرائيل بعد الجرعة المعززة
Reuters
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قال خبراء إسرائيليون إن معدل مرضى كورونا في المستشفيات، قد تباطأ بشكل كبير نتيجة للجرعة المعززة من اللقاحات، متوقعين الحد من تفشي الفيروس.

وبعد أن تجاوز عدد الحالات الخطرة الـ700 في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلي اليوم الجمعة أن هناك 689 مريضا في المستشفى في حالة خطيرة، فيما بدا أنه بداية تراجع في موجة الفيروس الرابعة.

وقال باحثون من جامعة Hebrew University of Jerusalem في تقرير إن حملة إسرائيل لإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح، تسببت في تغيير مسار الوباء إلى جانب بعض القيود التي أعيد فرضها، متوقعين بدء تراجع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة.

وقال عيران سيغال، أحد كبار مستشاري الحكومة بشأن فيروس كورونا، إن معدل الحالات الخطيرة من جميع الإصابات الجديدة انخفض من حوالي 2٪ إلى 1.4٪ في الأيام الأخيرة"، مبينا أن "هذا يعني أنه بالنسبة لنفس العدد من الإصابات، هناك حالات أقل خطورة بنسبة 30٪".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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