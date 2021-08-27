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مراسلتنا: ماكرون يتوجه إلى بغداد للمشاركة بمؤتمر دول جوار العراق

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مراسلتنا: ماكرون يتوجه إلى بغداد للمشاركة بمؤتمر دول جوار العراق
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أفادت مراسلتنا في باريس، الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه مساء إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر دول جوار العراق.

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وأشارت المراسلة إلى أن زيارة ماكرون للعراق تشمل العاصمة بغداد، أربيل ثم الموصل قبل العودة إلى باريس مساء الأحد.

ويرافق ماكرون في الزيارة، وزيرا الخارجية والدفاع جون إيف لودريان وفلورونس بارلي بالإضافة إلى شخصيات برلمانية وغيرها.

وتحمل زيارة ماكرون للعراق، بعدا ثنائيا، حيث سيناقش الرئيس الفرنسي خلالها التزام فرنسا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما أنه سيكون لها بعد إقليمي حيث سيشارك ماكرون في مؤتمر يجمع ممثلين عن دول الجوار للعراق.

المصدر: RT

وفاء فكاني- باريس

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