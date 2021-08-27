أوكرانيا.. الرجل الأخضر" خصم بوروشينكو في العناية المركزة

قال موقع "Strana.ua"، إن الرجل الذي هاجم رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو، ورشه بسائل أخضر اللون، خلال الاحتفال بعيد استقلال أوكرانيا، كان ثملا للغاية.

وذكر الموقع، أنه تم نقل الرجل إلى قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات، بسبب تعرضه للتسمم الكحولي.

ونقل الموقع، عن عضو البرلمان عن كتلة "التضامن الأوروبي" ألكسندر بوغريبتسكي، أنه تم نقل المذنب إلى المستشفى فور إطلاق سراحه من مركز الشرطة في كييف، في الليلة الماضية.

وأشار الموقع، إلى أن الجاني قضى نحو ست ساعات في المستشفى ثم خرج منه. وقبل ذلك، في يوم الثلاثاء، قام الرجل برشق بوروشينكو بدواء أخضر لامع في وسط كييف، وذلك بعد مشاركته في "مسيرة المدافعين عن أوكرانيا".

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وتم اعتقال الرجل، واقتيد إلى قسم شرطة بيشيرسك. وفتحت لجنة التحقيق في أوكرانيا قضية بموجب المادة "ارتكاب أعمال شغب"، التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في السجن.

المصدر: نوفوستي