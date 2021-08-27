بريطانيون يعرضون استقبال اللاجئين الأفغان في منازلهم

عرض مئات البريطانيين استضافة اللاجئين الأفغان في منازلهم منذ أن بدأت حكومة المملكة المتحدة رحلات الإجلاء بعد سقوط كابل، بحسب صحيفة "الغارديان".

وفي شهر أغسطس الحالي، قام 998 شخصا بالتسجيل ليكونوا مضيفين مع Rooms for Refugees، وهي شبكة إسكان مجتمعية مقرها غلاسكو وتضم 10000 مضيف في كتبها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقام 824 شخصا آخر بتقديم غرفهم الاحتياطية إلى الأفغان عبر مؤسسة خيرية أخرى، وهي منظمة لاجئون في الوطن، في الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن يتقدم آخرون لعرض منازلهم على Airbnb بعد أن أعلنت شركة التأجير أنها ستساعد في إيواء ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني في جميع أنحاء العالم.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها "ستعمل مع أصحاب مع الإدارات التي تم تفويضها والمجالس المحلية، لضمان حصول الأفغان الذين سيعيدون بناء حياتهم في المملكة المتحدة على الدعم الذي يحتاجون إليه".

المصدر: "الغارديان"