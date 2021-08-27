طائرة الرئيس الأوكراني تضطر لتغيير مسارها لإيصاله بأسرع وقت
قال سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا، إن طائرة رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي، لم تتمكن من الهبوط في كيشيناو بسبب الضباب الكثيف.
وذكر السكرتير الصحفي، في حديثه اليوم الجمعة، أن طائرة رئيس أوكرانيا موجودة الآن في أوديسا.
وأضاف نيكيفوروف القول، إنه بسبب الضباب الكثيف في عاصمة مولدوفا، اضطرت الطائرة الرئاسية للهبوط في أوديسا.
ونقلت LIGA.net عن نيكيفوروف: "نحن ننتظر الآن في أوديسا. بمجرد أن تصبح الأحوال الجوية في كيشيناو مواتية لهبوط الطائرة، سنطير إلى هناك".
في وقت سابق، أشار المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني، إلى أن زيلينسكي سيزور مولدوفا يوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال هذه الجمهورية.
وفي إطار الزيارة، من المقرر أن يجري محادثات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، والمشاركة في اجتماع متعدد الأطراف لرؤساء الوفود الأجنبية.
المصدر: نوفوستي
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