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نائب الرئيس الأفغاني يتحدث عن أدلة لصلات تربط خلايا داعش بطالبان

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نائب الرئيس الأفغاني يتحدث عن أدلة لصلات تربط خلايا داعش بطالبان
Reuters
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تحدث أمر الله صالح، الذي أعلن نفسه رئيسا لأفغانستان بالإنابة، عن وجود أدلة على أن الخلايا الأفغانية لتنظيم داعش لها صلات بطالبان.

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وكتب صالح على حسابه في " تويتر" يقول: "كل المعلومات التي لدينا تثبت أن خلايا داعش خراسان، تعود جذورها إلى طالبان وشبكة حقاني، ولا سيما تلك التي تعمل في كابل".

 

وكان تنظيم "داعش" قد تبنى التفجيرين اللذين وقعا قرب بوابة رئيسة في مطار كابل وفي فندق بالجوار يتواجد به أجانب، ما أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا، علاوة على 72 من الأفغان. 

وانهار الوضع في أفغانستان بعد أن صعدت حركة طالبان أوائل أغسطس من هجماتها ضد القوات الحكومية، ودخل مسلحوها العاصمة يوم 15 أغسطس، وسيطروا على القصر الرئاسي، والمقاطعة الوحيدة التي لا تخضع لسيطرتها الآن هي بنجشير، الواقعة شمال شرق كابل.

المصدر: نوفوستي

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