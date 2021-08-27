مصدر في "طالبان": قتلى وجرحى جراء إطلاق الجيش الباكستاني النار على أفغان عند الحدود
Reuters Abdul Khaliq Achakzai
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5fl
ذكر مصدر في حركة "طالبان" لوكالة "نوفوستي" الروسية أن عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الباكستاني النار على مجموعة من الأفغان حاولوا التسلل إلى أراضي البلاد.
وقال المصدر إن 10 أفغان اجتازوا بطريقة غير مشروعة الحدود الباكستانية في محيط معبر تورخم صباح اليوم الجمعة، مضيفا أن القوات الباكستانية أطلقت النار عليهم.
وأشار المصدر إلى أن الحادث خلف ثلاثة قتلى وخمسة جرحى بين هؤلاء الأفغان، لافتا إلى أن جثث الضحايا لا تزال في محيط المعبر.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.