محاكمة علماء روس في سريلانكا بتهمة قتل حشرات محلية

قال موقع Ada Derana، إن محكمة سريلانكية تواصل اليوم الجمعة، النظر في قضية جنائية ضد علماء روس متهمين بقتل وجمع الحشرات بشكل غير قانوني.

وتم احتجاز الروسي ألكسندر إيغناتنكو المختص بعلم الحيوان، بعد العثور بحوزته على العديد من الخنافس النافقة، وتم زجه في سجن سريلانكي بزعم انتهاكه الحظر الذي تفرضه البلاد على جمع النباتات والحيوانات.

وعلى أساس ذلك، تم اعتقاله واثنين من رفاقه - أرتيوم ريابوف ونيكولاي كيلافيان - في فبراير 2020. وفي 28 مايو الماضي، أطلقت المحكمة سراحهم بكفالة، ثم بدأت عملية محاكمتهم.

وتتهم السلطات، الروس الثلاثة بقتل 277 خنفساء. ويؤكد إيغناتنكو، من جانبه أنه لم يقم بتاتا باصياد الخنافس المذكورة وقتلها، بل فقط قام بالتقاطها وجمعها بعد العثور عليها ميتة على حافة الطريق، وقام بتصويرها وتدوين وصف لها.

وخلال هذه الفترة تم استجواب عدة شهود فقط بما في ذلك رجال الشرطة الذين اعتقلوا مجموعة العلماء.

ووفقا لمحامي الدفاع، تم الإفراج مؤقتا عن موكليهم بكفالة، ويسمح لهم بالتنقل في جميع أنحاء البلاد.

وفي حالة الإدانة، وفقا لقوانين البيئة في سريلانكا، يواجه كل منهم عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما و / أو غرامة قدرها 27000 دولار.

المصدر: تاس